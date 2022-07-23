MSB: 289 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlarda 289 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken MSB’den Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’na ilişkin son bilgileri paylaştı. Operasyona ilişkin görüntüleri de yer aldığı paylaşımda 289 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB’den yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.” denildi.