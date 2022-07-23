MSB: 289 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlarda 289 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken MSB’den Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’na ilişkin son bilgileri paylaştı. Operasyona ilişkin görüntüleri de yer aldığı paylaşımda 289 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB’den yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.” denildi.