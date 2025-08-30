MSB, 30 Ağustos’u Kutladı ve Paylaştı

MSB’DEN ÖZEL KLİP PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ne özel bir klip paylaşıyor. MSB’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen paylaşımında, “Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun.” denildi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN GÜCÜ

Paylaşımda ayrıca, “Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

KLİPTE ASKERİ GÖRÜNTÜLER

Paylaşımda bulunan klipte, yerli silah sistemleri ve askeri araçlarla Mehmetçiğin tatbikatlarına dair görüntüler dikkat çekiyor.