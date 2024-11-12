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MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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TERÖRE GEÇİT YOK

MSB tarafından yapılan açıklamada, terör ve teröristlere karşı taviz verilmediği vurgulandı. “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” ifadesiyle bu kararlılık dile getirildi.

PKK/YPG’Lİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirirken, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 1 PKK’lı teröristi tespit etti. Bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin kararlılığını ve etkinliğini ortaya koyuyor.

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