MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TERÖRE GEÇİT YOK

MSB tarafından yapılan açıklamada, terör ve teröristlere karşı taviz verilmediği vurgulandı. “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” ifadesiyle bu kararlılık dile getirildi.

PKK/YPG’Lİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirirken, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 1 PKK’lı teröristi tespit etti. Bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin kararlılığını ve etkinliğini ortaya koyuyor.