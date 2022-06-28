MSB: 4’ü öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Harekatlar kapsamındaki oıperasyonlarla terör örgütlerinin inleri ve teröristler yerle bir ediliyor. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.