MSB, 5 PKK’lı Teröristin Teslim Olduğunu Açıkladı

PKK’LI TERÖRİSTLERİN TESLİM OLDUĞU AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin yanı sıra, mağarada bulunarak “teslim ol” çağrısını kabul eden 2 terörist olmak üzere toplamda 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu konuyla ilgili bilgiler aktardı.

DEPREM VE KONSOLOJİ HAREKETLERİ

Aktürk, geçtiğimiz gün İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, bölgedeki birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk görülmediğini belirten Aktürk, depremle ilgili çalışmalar için kamu kurumlarıyla gerekli koordinasyonun sağlamış olduğunu ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, 1915 olaylarında hayatını kaybeden Türkleri de rahmetle yad etti.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Tuğgeneral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli birlik ve beraberlik çerçevesinde Türkiye’nin güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı. Terörle mücadele ile ilgili bilgi veren Aktürk, “Geçtiğimiz hafta 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu ve devam eden operasyonlarda teröristlere ait barınaklar ile mühimmatlar ele geçirildi” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Suriye’deki harekat bölgelerinde, mayın ve patlayıcı tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

HUDUT GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ DENETİMLER

Aktürk, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin teknoloji ile sürekli geliştirildiğini ve dünya standartlarında hudutların korunduğunu belirtti. Son bir hafta içinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 97 kişinin yakalandığını, 1905 kişinin ise engellendiğini açıkladı. 1 Ocak’tan itibaren yasa dışı geçişlere karşı yakalananların sayısının 1562, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının ise 25 bin 614 olduğunu aktardı.

İKİLİ İLİŞKİLERDE DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü operasyonel deneyimi ile modern donanımının küresel güvenlikte önemli katkılar sağladığını belirten Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın 28 Nisan’da yapılacağını söyledi. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin Yunanistan’a yapacağı ziyaretin 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

İSRAİL’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Aktürk, İsrail’in Gazze’de yaşanan olaylara dikkati çekerek, “Gazze’ye insani yardım akışının sağlanması şarttır” ifadesini kullandı. Uluslararası toplumun, bölgedeki güvenliğe tehdit oluşturan saldırılara karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ettiğini belirten Aktürk, 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Desert Flag tatbikatının düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, 24-30 Nisan tarihlerinde Doğu Akdeniz’deki Kurtaran tatbikatının gözlemci günü Marmaris’te yapılacak.

YENİ SILAH SİSTEMLERİ ENVANTERE GİRDİ

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK’nın kabiliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, “Bulut Altı İnsansız Hava Aracı ve SUNGUR Füzesi envantere girmiştir” dedi. Irak’ta gerçekleştirilen savunma fuarında, yerli savunma sanayi firmalarının anlaşmalar yaptığını hatırlattı. Özellikle milli ürünlerin, TSK’nın güç ve etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

ASKERİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA BİLGİLER

Tuğamiral Aktürk, askeri öğrenci teminine ilişkin bilgiler vererek, “Mayıs, Haziran ve Temmuz 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak adayların sonuçları e-Devlet kapısından öğrenilebilecektir” şeklinde açıklama yaptı.