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MSB: 9 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TERÖRİSTLERLE MÜCADELEDE KARARLI

MSB’nin yaptığı açıklamada, “Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE

Açıklamada, “Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!” ifadesiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığı vurgulandı.

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