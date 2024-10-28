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MSB Açıklaması: 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada, “Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadelerine yer verdi. Bu durum, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HAZIRLIK VE OPERASYONLAR

Bakanlık, gerçekleştirdiği operasyonların sürdüğünü ve hedeflerin etkisiz hale getirilmesi için gereken hazırlıkların yapıldığını belirtti. Bu gibi operasyonlar, güvenliğin sağlanması amacıyla önemli bir strateji olarak ön plana çıkıyor.

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