More
Gündem

“MSB Açıklaması: 198 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

msb-aciklamasi-198-terorist-etkisiz-hale-getirildi

SURİYE VE IRAK’TA TERÖR İLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplamda 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, yılın başından bu yana teslim olan terörist sayısının ise 86’ya ulaştığını ifade etti.

DİYARBAKIR’DA TEKNİK ARIZA

MSB kaynakları, savunma ve güvenlik konularına dair basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı. Bu bağlamda, “29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.” açıklaması geldi.

ÖNEMLİ

Gündem

Üniversitelerde Ara Tatil Uygulaması Var mı?

İlkokul ve lise ara tatilleri tartışılırken, üniversite öğrencileri de kendi ara tatil uygulamalarını merak ediyor. Üniversitelerde ara tatil olup olmadığı gündemde.
Gündem

Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Uyarısı

Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunda yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini 30 metreye kadar indirdi. Polis ve tabelalar, dikkatlisi olmaları için uyarılarda bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.