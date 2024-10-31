“MSB Açıklaması: 198 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

SURİYE VE IRAK’TA TERÖR İLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplamda 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, yılın başından bu yana teslim olan terörist sayısının ise 86’ya ulaştığını ifade etti.

DİYARBAKIR’DA TEKNİK ARIZA

MSB kaynakları, savunma ve güvenlik konularına dair basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı. Bu bağlamda, “29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.” açıklaması geldi.