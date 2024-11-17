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MSB Açıklaması: 3 Bölgedeki Teröristlere Operasyon

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TERÖRİST OPERASYONLARIyla İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu operasyonlar, bölgelerdeki güvenlik durumu üstünde olumlu etki sağlıyor.

GÜVENLİK ÇABALARI VE SONUÇLAR

Gerçekleştirilen operasyonlar, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor. Alınan önlemler, bölgedeki terörist faaliyetlere karşı yapılan mücadelede önemli bir adım oluşturuyor. Böylece, bölgedeki güven lik ortamı iyileştiriliyor.

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