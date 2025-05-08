MSB Açıklaması: Emekli Personele Yasal İşlem

ORDUEVLERİNE GİRİŞ YASAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

MSB kaynakları, son zamanlarda orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele dair açıklama yaptı. Bakanlık, yasaklama kararının sebebinin “eleştiriler” olmadığını, fakat emekli personelin “maksatlı ve sistematik şekilde” söz ve davranışlarla ilgili mevzuata aykırı hareket ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

DISIPLINSIZLİK VE KURUMSAL DEĞERLER

Açıklamada, TSK’nın disiplinsizliğe ve bireysel menfaatleri kurumsal değerlere tercih eden yaklaşımlara asla müsamaha göstermeyeceği vurgulandı. Bu tür davranışların kabul edilemeyeceği ifade edildi.