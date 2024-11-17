MSB Açıklaması: Teröristlere Geçit Yok!

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

MSB’den gelen bilgiye göre, “teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” ifadesiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığı vurgulandı. Kahraman Türk askerleri, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu sürecinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist de aynı şekilde etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.