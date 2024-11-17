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MSB Açıklaması: Teröristlere Geçit Yok!

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TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

MSB’den gelen bilgiye göre, “teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” ifadesiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığı vurgulandı. Kahraman Türk askerleri, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu sürecinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist de aynı şekilde etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

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