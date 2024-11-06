MSB Açıklaması: Teröristlere Hava Ve Kara Operasyonu

MSB’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MSB’den gelen bilgide, “Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.” ifadesi yer alıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sürecinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdikten sonra, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla bertaraf ediyor.

TERÖRİSTLERE KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele için operasyonlarına kesintisiz devam ediyor. Bu doğrultuda, hem hava hem de kara gücü ile teröristlere karşı etkin bir mücadele yürütme çabası sürüyor.