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Msb, Anneleri Videoyla Selamladı

MSB ANNELER GÜNÜ’NÜ VİDEO İLE KUTLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü’nü özel bir videolu paylaşım ile kutluyor. Bakanlığın sosyal medya platformlarında yayımlanan videoda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı bölgelerdeki, Suriye’nin kuzeyi, Bosna Hersek, Somali, Irak’ın kuzeyi, ayrıca TCG Kemalreis fırkateyniyle İstanbul, İzmir, Foça, Çiğli, Konya, Ağrı, Adana, Şırnak, Kocaeli Gölcük, Karamürsel, Van, Muğla Dalaman, Iğdır ve Kütahya’daki personelinin annelerine olan duygularını ifade ettiği görüntüler yer alıyor.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNE VURGU

Bu anlamlı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.” sözüne de yer veriliyor. Videoda, “Sıcacık ve sonsuz sevgileriyle kalplerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, ilk sığınağımız olan, değerli tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.” ifadesi de bulunuyor.

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