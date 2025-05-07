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Msb Armoni Mızıkası Konser Verdi

AFYONKARAHİSAR’DA BÜYÜK BİR ETKİNLİK

Milli Savunma Bakanlığı’nın Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar’da muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi’nde yapıldı ve Bando Albay Levent Türkel ile Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu şeflik yaptı. Konserde Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş ve Gökçe Nur Semerci solist olarak sahne aldı.

TC SİMGELERİYLE DOLU BİR GECE

Katılımcılar, ellerindeki Türk bayrakları ile milli marşlara ve kahramanlık türkülerine eşlik etti. Etkinlikte, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Bu özel konser, Afyonkarahisar’da kültürel coşkuya katkı sağladı.

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