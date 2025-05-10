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MSB, ATMACA Mermisi’ni TCG Kınalıada’dan Açıkladı

ATMACA GÜDÜMLÜ MERMİSİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “ATMACA Güdümlü Mermisi”nin TCG Kınalıada’dan başarılı şekilde ateşlendiği anları gösteren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada’dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti.” şeklinde ifadeler kullandı.

GÖRÜNTÜLERDE MERMİNİN BAŞARIYLA ATILIŞI YER ALIYOR

Paylaşımda, ATMACA mermisinin TCG Kınalıada’dan fırlatıldığı ve hedefi başarıyla vurduğu anlara ait görüntüler yer aldı. Bu gelişme, Türk Deniz Kuvvetleri’nin savunma kapasitesini artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. ATMACA’nın başarılı bir şekilde atılması, donanmanın güçlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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