Msb Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri Açıklama Yaptı

HAFTALIK BASIN TOPLANTISI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Aktürk, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesine dair soru üzerine “Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir” dedi.

OPERASYONLARDAN GELEN GÜNCEL BİLGİLER

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ve mayın ile el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Aktürk, “Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat (212 kilometre) ve Menbic (336 kilometre) dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır. 24 Ağustos 2016’da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 9’uncu yıl dönümünü vesilesiyle kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz” şeklinde konuştu.

SINIR GÜVENLİĞİ VE HUDUT OPERASYONLARI

Hudut güvenliğine ilişkin bilgiler veren Aktürk, “Son bir hafta içerisinde, 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, son bir haftada engellenen 944 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 olmuştur” ifadesini kullandı. Ayrıca, TCG Kınalıada korvetinin Libya’nın Trablus limanını ziyaret ettiğini ve Bingazi’ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMU VE DESTEK ÇAĞRISI

Gazze’de insani felaketin derinleştiğini dile getiren Aktürk, “Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze’de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

DEVRİM VE GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİREN AÇIKLAMALAR

Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in çeşitli ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, “Sayın Bakanımız 19 Ağustos’ta resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmiştir” ifadesini kullandı. Envantere giren yeni silah ve sistemler hakkında bilgi veren Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 mm piyade tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır” dedi.

TEKNOFEST VE GÖSTERİ TANITIMLARI

30-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan’a halkı davet eden Aktürk, “Deniz Kuvvetlerimiz tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 Ağustos’ta Savarona ve TCG Anadolu dahil 9 gemi ile İstanbul’da boğaz geçişi icra edilecektir” diye belirtti. Ayrıca, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri hakkında da bilgi verdi.

SURİYE İLE EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİ

Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması amacıyla Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile ilgili bilgiler de aktaran Aktürk, “Mutabakat süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Türkiye, Suriye’nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir” ifadesini kullandı.

UKRAYNA’YA BARİŞ GÜCÜ GÖNDERİLMESİ İDDİALARI

Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesiyle ilgili iddialara dair açıklama yapan MSB kaynakları, “Türkiye, barış ve istikrar üreten bir ülkedir, ancak öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin sağlanması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır” şeklinde değerlendirdi.