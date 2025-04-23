Msb, Berat Mecit Day Şehit Oldu

ŞEHİT OLDUĞU HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Nisan’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın tedavi sürecinin sona erdiğini bildirdi. Açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan’da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur.” ifadesi yer aldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Bu derin acı ve üzüntü veren olayda hayatını kaybeden aziz şehide Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil millete başsağlığı ve sabır dileğiyle beraber hatırlatmada bulunuldu.