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Msb, Berat Mecit Day Şehit Oldu

ŞEHİT OLDUĞU HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Nisan’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın tedavi sürecinin sona erdiğini bildirdi. Açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan’da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur.” ifadesi yer aldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Bu derin acı ve üzüntü veren olayda hayatını kaybeden aziz şehide Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil millete başsağlığı ve sabır dileğiyle beraber hatırlatmada bulunuldu.

ÖNEMLİ

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Milli Savunma Bakanlığı Şehit Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit olduğunu duyurdu.
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MSB, Şehit Beratı Anarak Başsağlığı Diledi

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Nisan 2025'te Pençe-Kilit operasyonu sırasında terör saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit olduğunu duyurdu.

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