MSB: Binbaşı Şehit Olduğunu Açıkladı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİT OLDUĞU TARİH VE DETAYLAR

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Komd. Bnb. Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.