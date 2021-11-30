MSB: Dedeağaç’ta yığınaklanma yok

Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Yunanistan’daki askeri varlığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak.” denildi. ABD’nin Yunanistan’daki askeri varlığıyla ilgili, ‘Dedeağaç’ta büyük bir yığınaklanma yok’ denildi.

Kasım ayında 17’i büyük, 44’ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyonun icra edildiği belirtilerek bu operasyonlarda 169 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı. MSB’nin açıklamaları şöyle;

Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır.

Yunanistan’ın saldırgan tutumuna tepki

Hem NATO hem de ikili ilişkilere zarar veriyor

ABD’nin Yunanistan’daki askeri varlığı

Dedeağaç’ta büyük bir yığınaklanma yok