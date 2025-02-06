MSB’den Teğmenlerle İlgili Önemli Açıklama

HUSUSİ BİR AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, ihraç edilen teğmenlerle alakalı önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz” dedikleri için cezalandırıldıkları yönündeki yorumların, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yöneltilebilecek en büyük iftiralardan biri olduğunu ve bunun bir hakaret olduğunu belirtti. Açıklama sırasında ‘bu gençler’ ifadesi de dikkat çekti.

CEZALANDIRMA NEDENLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin olaylara disiplin anlayışıyla yaklaştığı ve işlemlerini ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde uyguladığı aktarıldı. Bakanlık, “Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur” dedi. Açıklamada, bu gençlerin cezalandırılma sebebinin, söyledikleri sözlerden ziyade, önceden düzenlenmiş, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri olduğu vurgulandı.