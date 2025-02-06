MSB’den Terörle Mücadele Açıklaması

TOPLANTIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hakkında bilgiler verildi. Ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak ve Suriye’nin kuzeyinde başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar ile birlikte, 1 Ocak’tan bu yana toplam 321 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Bu sayıdan 100’ü Irak’ta, 221’i ise Suriye’de etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST TESLİMLERİ

Geçtiğimiz hafta boyunca Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin, Silopi’deki Hudut Karakolu’na teslim olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu durum, bölgede devam eden güvenlik operasyonlarının etkisini ve terörle mücadeledeki kararlılığı ortaya koyuyor.