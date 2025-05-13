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MSB, Deniz Helikopteri Acil İniş Yaptı

DENİZ KUVVETLERİ HELİKOPTERİ ACİL İNIŞ YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya açıklarında düzenlenen tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu. Olayda 4 personelin kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “DENİZKURDU-2/2025 tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir” ifadesine yer verildi.

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