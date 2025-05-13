Msb: “Denizkurdu-II/2025 Tatbikatında Acil İniş.”

ASKERİ HELİKOPTERİN ACİL İNİŞİ

Milli Savunma Bakanlığı, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.”

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tatbikat süresince meydana gelen bu olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, dört personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, bu nedenle hastaneye sevklerinin yapıldığı bilgisi veriliyor. Bakanlık, tatbikatın güvenli bir şekilde devam edeceğini bildirdi.