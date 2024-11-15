MSB Duyurdu: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruyor.

GÜVENLİK OPERASYONLARI

Bu operasyonların ülkenin güvenliğini artırmak ve terörle mücadele çabalarını güçlendirmek amacıyla yapıldığı bildiriliyor. Bakanlık, bu tür operasyonların devam edeceğini ve teröristlerin temizlenmesi için gereken önlemleri almaya devam edeceğini belirtiyor.