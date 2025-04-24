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Msb Duyurdu: 5 Pkklı Terörist Teslim Oldu

TERÖRİST TESLİMLERİ ARTMAKTA

MSB kaynakları açıklama yaptı ve “Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu” ifadelerine yer verdi. Bu gelişmeler, terörle mücadele sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TESLİM ALMA SÜRECİ

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlar, güvenlik güçlerinin teröristlerin yaşadığı alanlara yönelik baskınlar gerçekleştirmesini sağlıyor. Kaçış yolları sınırlanan teröristlerin teslim olma çağrısına yanıt vermesi, sürecin başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bu durum, güvenlik güçlerinin stratejilerinin etkinliğini artırma potansiyeline sahip.

ÖNEMLİ

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MSB, 5 PKK’lı Teröristin Teslim Olduğunu Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist ile mağarada yakalanan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Toplamda 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Anma Görevi Vurgusu Yaptı

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