More
Gündem

“MSB Duyurdu: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

msb-duyurdu-5-terorist-etkisiz-hale-getirildi

TERÖR ORGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK HAVA HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyine 27 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen hava harekâtında, Kandil bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyuruyor.

OPERASYONLARIN AMACI VE SONUCU

Bu operasyon, terörizme karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hava harekâtları, güvenlik güçlerinin hedeflenen terör unsurlarını etkisiz hâle getirmesine olanak sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terör varlığını minimize etmek amacıyla benzer operasyonlara devam edeceğini belirtiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

17 Yaşındaki Kızla Otele Giriş Krizi

Sultangazi'de polis, 17 yaşındaki bir kızla otele girmeye çalışan Erdinç B.'yi durdurdu; üzerinde uyuşturucu bulundu. Olay sırasında 5 kişi gözaltına alındı.
Gündem

“TÜİK, 2025 Bütçe İddialarını Yalanladı”

TÜİK, 2025 bütçe teklifinde yer alan Sermaye Giderleri'nin Genel Tarım Sayımı ile ilgili artışına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.