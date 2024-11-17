“MSB Duyurdu: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

TERÖR ORGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK HAVA HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyine 27 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen hava harekâtında, Kandil bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyuruyor.

OPERASYONLARIN AMACI VE SONUCU

Bu operasyon, terörizme karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hava harekâtları, güvenlik güçlerinin hedeflenen terör unsurlarını etkisiz hâle getirmesine olanak sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terör varlığını minimize etmek amacıyla benzer operasyonlara devam edeceğini belirtiyor.