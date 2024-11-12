MSB Duyurdu! Terörist Silahları Ele Geçirildi

TERÖRİSTLERİN MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Operasyonu alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Bu operasyonlar, bölgedeki güvenliği sağlamak ve terör tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla sürdürülüyor.

FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

Bakanlık, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu aramalar, teröristlerin faaliyetlerini önlemek ve bölge halkının güvenliğini artırmak için gereken bir konu olarak önem taşımaktadır.