Msb, Halit Yukay’ın Naaşı İçin Görsel Paylaştı

ÇALIŞMALARIN GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, iş adamı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalara dair görselleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, Yukay’ın Erdek açıklarında 69 metreden yapılan naaş çıkarma işleminin detaylarını içeren bilgileri de içeren görseller yayınladı.

DENİZ KUVVETLERİ’NİN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TCG Alemdar ve Işın gemileri tarafından yapılan arama ve tarama işlemlerinin görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşılan materyaller arasında yer aldı. Bu gelişmeler, deniz altındaki araştırma ve kurtarma faaliyetlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.