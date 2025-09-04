Haberler

Msb, Halit Yukay’ın Naaşı İçin Görsel Paylaştı

ÇALIŞMALARIN GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, iş adamı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalara dair görselleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, Yukay’ın Erdek açıklarında 69 metreden yapılan naaş çıkarma işleminin detaylarını içeren bilgileri de içeren görseller yayınladı.

DENİZ KUVVETLERİ’NİN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TCG Alemdar ve Işın gemileri tarafından yapılan arama ve tarama işlemlerinin görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşılan materyaller arasında yer aldı. Bu gelişmeler, deniz altındaki araştırma ve kurtarma faaliyetlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 139 şüpheliyi gözaltına aldı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Birleşik Metal-İş, MESS’ten Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ayda yüzde 58,5 zam talep etti; yaşam standartlarının düştüğünü vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.