Haberler

MSB, Halit Yukay’ın Naaşını Paylaştı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÇALIŞMALARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iş adamı Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalara dair görselleri kamuoyuyla paylaştı. Bu çalışma, Erdek açıklarında yer alan 69 metreden naaşın çıkarılmasına odaklandı ve Bakanlık, bu süreçteki görüntüleri ile sürecin ayrıntılarını aktardı.

TCG ALEMDAR VE IŞIN GÖRÜNTÜLERİ

Bakanlık ayrıca, TCG Alemdar ve Işın’ın arşiv arama tarama görüntülerini de takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımlar, çalışmalara dair şeffaflığı sağlamayı amaçlıyor ve kamuoyunun gelişmeleri takip edebilmesini kolaylaştırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 139 şüpheliyi gözaltına aldı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Birleşik Metal-İş, MESS’ten Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ayda yüzde 58,5 zam talep etti; yaşam standartlarının düştüğünü vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.