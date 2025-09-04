MSB, Halit Yukay’ın Naaşını Paylaştı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÇALIŞMALARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iş adamı Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalara dair görselleri kamuoyuyla paylaştı. Bu çalışma, Erdek açıklarında yer alan 69 metreden naaşın çıkarılmasına odaklandı ve Bakanlık, bu süreçteki görüntüleri ile sürecin ayrıntılarını aktardı.

TCG ALEMDAR VE IŞIN GÖRÜNTÜLERİ

Bakanlık ayrıca, TCG Alemdar ve Işın’ın arşiv arama tarama görüntülerini de takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımlar, çalışmalara dair şeffaflığı sağlamayı amaçlıyor ve kamuoyunun gelişmeleri takip edebilmesini kolaylaştırıyor.