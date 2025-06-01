Msb Hava Kuvvetleri 114’üncü Yılını Kutladı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖZEL KLİP PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri’nin 114’üncü kuruluş yıl dönümü şerefine özel bir klip oluşturdu. Klip, bakanlığın sosyal medya platformlarından yayımlandı.

HAZIRLANAN KLİPTE ANLAMLI MESAJ

Sosyal medya paylaşımında, “Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! Türk Hava Kuvvetlerimizin 114’üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun” ifadelerine yer verildi. Bu mesaj, Hava Kuvvetleri’nin köklü geçmişine ve varoluşuna atıfta bulunuyor.