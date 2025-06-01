MSB, Hava Kuvvetleri’ni kutladı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖZEL KLİP PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri’nin 114’üncü kuruluş yıl dönümünde “Göklerdeki gücümüz daim olsun” mesajıyla anlamlı bir klip ortaya koydu. Bu paylaşım, Hava Kuvvetleri’nin köklü geçmişine ve büyük başarılarına vurgu yapıyor.

114 YIL, GURUR VE MİNNET İLE KUTLANIYOR

MSB, yaptığı paylaşımda “Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! Türk Hava Kuvvetlerimizin 114’üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz” ifadesine yer veriyor. Hava Kuvvetleri’nin bu kutlaması, Türk milletinin hava savunma alanındaki başarısının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.