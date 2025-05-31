MSB, HAWK Eğitim Atışlarını Başarıyla Gerçekleştirdi

HAWK SİLAH SİSTEMİ EĞİTİM ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, HAWK silah sistemi için eğitim atışlarının Sinop Test Merkezi’nde başarılı ve güvenli bir biçimde yapıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15’inci Hava ve Füze Savunma Üs HAWK Grup Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi’nde ‘HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları’ emniyetli ve başarılı şekilde icra edildi.” bilgisi verildi.

ATIŞLARDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlığın paylaşımında, gerçekleştirilen atışlara ait görüntülere yer verildi. Bu eğitim atışları, HAWK silah sisteminin etkinliğini artırmak ve personelin yetkinliğini geliştirmek amacıyla yapılıyor. Sinop Test Merkezi’nde yapılan atışlar, ilgili birimlerin görevlerini daha etkili bir biçimde icra edebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.