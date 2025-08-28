MSB, İki PKK’lı Teröristin Teslim Olduğunu Açıkladı

İKİ PKK’LIDAN TESLİM OLANLAR

Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre teslim oldu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladı. Aktürk, bu özel gün vesilesiyle Ankara’da bir geçit töreni yapılacağını ve Deniz Kuvvetleri’nin 24 gemiyle halka açık liman ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti. Ayrıca, 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de ve çeşitli şehirlerde muharip uçak geçişleri yapılacağını duyurdu. Aktürk, tüm halkı bu gururu paylaşmaya davet etti.

TÜNEL İMHA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sabah-akşam görevlerini sürdürdüğünü vurguladı. Son bir haftada teröristlere ait çok sayıda sığınak ve barınakta ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye Harekat Alanlarında yürütülen tünel imha faaliyetleri çerçevesinde, Menbic bölgesinde tahrip edilen tünel uzunluğunun toplamda 556 kilometreye ulaştığını bildirdi. Sınır güvenliği operasyonlarında ise, hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 395 kişinin yakalandığı, 976 kişinin de engellendiği duyuruldu.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesel ve küresel barışa etkili katkılarda bulunduğunu da belirtti. Libya’daki istikrarı destekleme doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretler ve eğitimlerin, iki taraflı ilişkileri geliştirmek amacıyla yapıldığını söyledi. İnsani felaketin devam ettiği Gazze’de yaşananlar ise dikkat çekti. Aktürk, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardım koridorlarının açık tutulması konusundaki sorumluluklarına vurgu yaptı.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli ve milli savunma sanayiyle etkinlik ve caydırıcılığını artırma faaliyetlerini devam ettirdiğini anlattı. Bu bağlamda, Altay Tankı için silah sistemleri, Fırtına obüsü ekipmanları gibi birçok silah ve mühimmat teslimatının tamamlandığı bilgisini verdi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli alımının sonlandırılacağı tarihi açıkladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarından mezun olacak subay ve astsubay sayısını da duyurdu.

TSK GÜCÜ KATLANARAK ARTACAK

Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli birlik ve beraberliğin teminatı olduğuna vurgu yapılırken, her geçen gün daha güçlü hale gelmeye devam edeceği belirtildi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üstlendiği bütün görevleri azim ve kararlılıkla yerine getireceğini ifade etti. (Sürecek)