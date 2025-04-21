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MSB, Irak’ta Terörist Mağarasını Buldu

İRAK’IN KUZEYİNDE YENİ TERÖR MAĞARASI TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden arama tarama faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirtti.

KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN BAŞARISI

Paylaşımda, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.” denildi. Bu gelişme, terörle mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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