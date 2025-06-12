Msb, Irak’ta Teröristlerden Silah Ele Geçirdi

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN MAĞARADA ELE GEÇİRİLENLER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin kullandığı bir mağaradan önemli miktarda silah ve mühimmat bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.” ifadelerine yer verildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin listesi detaylandırıldı. Mağaradan çıkan silahlar arasında; 4 adet M-16 piyade tüfeği, 1 Konkurs tanksavar silahı, 2 A/T-4 tanksavar silahı, 2 RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 adet 14,5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 12,7 mm Doçka makineli tüfek ve 1 adet namlusu, 3 Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Blazer R8 keskin nişancı tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek ve 7 yedek namlusu, 19 AK-47 piyade tüfeği, 1 RBG bombaatar, 4 tabanca, 2 havalı tabanca yer aldı. Ayrıca, 1280 adet 14,5 mm mühimmat, 3 bin adet 12,7 mm mühimmat, 20 bin 7,62 mm mühimmat, 16 bin 800 adet 5,56 mm mühimmat, 21 bin 600 adet 5,45 mm mühimmat, 2 ses kayıt cihazı, 1 jeneratör, 1 invertör ve 2 UPS bulunduğu bildirildi.