MSB: Kabul Edilemez Açıklamalara Tepki

BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Toplantının ardından, MSB kaynakları gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakanlık kaynakları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı ve tepkilere yol açan açıklamalarıyla ilgili Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı konusunda gelen sorulara yanıt verdi. Kaynaklar, şunları belirtti: “Tüm yasal haklar kullanılacaktır.”

Açıklamalarda, “Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez.” denildi.