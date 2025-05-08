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Msb Kaynakları: Bölücü Terör Örgütü İfadesi Kullanılmadı

MSB’DEN AÇIKLAMA ÜZERİNE YANIT

MSB kaynakları, “Bölücü terör örgütü” ifadesinin açıklamalardan çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı, mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili bölücü terör örgütünün yerleştirdiği ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

ŞEHİT BİLGİLERİNDE ÇEŞİTLİ İFADELER KULLANILIYOR

Kaynaklar, bugüne kadar aziz şehitler hakkında yapılan bilgilendirmelerin incelenmesi sonucunda, olayların meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığını belirtti. Bu durum, MSB’nin iletişim stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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