MSB, KTBMK 1000 Uçuş Saatini Tamamladı

KATAR’DAKİ HAVA UNSURU MİLLETLERARASI EĞİTİMDE ROL OYNUYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Dukhan Üs Komutanlığı’nda bulunan Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığının uçuş saatini ifade eden önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Katar Dukhan Üs Komutanlığı’nda konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Hava Unsur Komutanlığı, 1000’inci uçuş saatini tamamladı.” şeklinde bilgi verildi.

Açıklamada, KTBMK Hava Unsur Komutanlığının Katar’da yer alan F-16 uçakları ile Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma kabiliyetlerini artırmak amacıyla Eurofighter, Rafale ve F-15 uçakları ile birleşik eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, uçuş anlarına ait görüntülerin de paylaşıldığı aktarıldı.