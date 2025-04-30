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Msb, KURTARAN-2025 Tamamlandı Duyurdu

KURTARAN-2025 TATBİKATI TAMAMLANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 24-30 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de düzenlenen KURTARAN-2025 Tatbikatı’nın başarıyla sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya platformundaki paylaşımında, “KURTARAN-2025 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı” şeklinde ifadeler yer aldı.

TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Açıklamada, tatbikattan elde edilen görüntüler de paylaşıldı. Tatbikatın detayları ve etkinlikleri, ilgili sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçilere sunuldu. Bu tür tatbikatlar, Deniz Kuvvetleri’nin hazırlık seviyesini artırmak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

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