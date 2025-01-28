MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK SILAHLI KUVVETLERİ’NİN HEDEFİ

MSB’den gelen bilgilere göre, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” ifadesiyle vurgulanan kararlılık sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist de operasyonlarla yok edildi.

KARARLILIK VE MÜCADELE

Bu operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığı artırırken, güvenlik güçlerinin etkin faaliyetlerini ve bölgedeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Tüm bu faaliyetler, Türkiye’nin ulusal güvenliğini koruma çabalarının bir parçası olarak önem taşıyor.