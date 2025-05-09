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Msb Mehteran Birliği Konser Düzenledi

MEHTERAN BİRLİĞİNDEN RÜYA GİBİ KONSER

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Mehteran Birliği, vatandaşlar için unutulmaz bir konser düzenledi. Etkinlik, Malatya’nın İnönü Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirildi. Konsere Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

67 kişiden oluşan Mehteran Birliği, seslendirdiği geleneksel ve etkileyici ezgilerle dinleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Konserde gerçekleştirilen performans, izleyenler tarafından beğenildi. Tüm katılımcılar, bu özel anın tadını çıkararak hem geçmişe özlem duydu hem de birlik ve beraberlik duygusu yaşadı.

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