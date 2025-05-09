Msb Mehteran Birliği Konser Verdi

MÜZİKLE FARK YARATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Malatya’da halka konser sunuyor. Etkinlik, İnönü Caddesi’nde bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştiriliyor. Konserde, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş bulunuyor.

DİNLEYİCİLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Etkinlikte 67 kişiden oluşan MSB Mehteran Birliği, seslendirdiği ezgilerle dinleyicilere neşeli anlar yaşatıyor. Konser, katılımcılara eğlenceli bir deneyim sunmakta.