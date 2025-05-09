Haberler

Msb Mehteran Birliği Konser Verdi

MÜZİKLE FARK YARATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Malatya’da halka konser sunuyor. Etkinlik, İnönü Caddesi’nde bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştiriliyor. Konserde, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş bulunuyor.

DİNLEYİCİLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Etkinlikte 67 kişiden oluşan MSB Mehteran Birliği, seslendirdiği ezgilerle dinleyicilere neşeli anlar yaşatıyor. Konser, katılımcılara eğlenceli bir deneyim sunmakta.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Penaltı Bekledi Fakat Verilmedi

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşılaşmasında 14. dakikada kaptanı Edin Dzeko'nun penaltı talebine karşılık VAR incelemesi sonrası hakem oyunu devam ettirdi.
Haberler

F1 Seferleri Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki teknik arıza sonrasında seferler yeniden normal seyrine döndü. Metro İstanbul, arızanın başarıyla çözüldüğünü açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.