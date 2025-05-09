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Msb Mehteran Birliği Konser Verdi

MEHTERAN BİRLİĞİ MALATYA’DA KONSER VERDİ

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Mehteran Birliği, Malatya’da bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, kentteki bir alışveriş merkezinin önünde düzenlendi ve Mehteran Birliği tarafından çeşitli eserler seslendirildi.

KONSERDE İZLEYİCİLER DE EŞLİK ETTİ

67 personelden oluşan Mehteran Birliği, verdikleri konserle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar, seslendirilen ezgilere eşlik ederek coşku dolu bir atmosfer oluşturdu. Etkinliğe, Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer gibi önemli isimlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

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