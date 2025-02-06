MSB’nin 6 Şubat Depremi Paylaşımı

MSB’DEN DEPREM PAYLAŞIMI

MSB’nin sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere dair bir paylaşım yapıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında devlet ve milletin birlik içinde hareket ettiği, ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladığı vurgulandı. Paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşlarımızın yardımına koştu.” ifadesine yer verildi.

TÜM GÜÇLERİYLE DESTEK OLDULAR

Mehmetçiklerin gece gündüz demeden arama kurtarma faaliyetleri, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması ve sağlık hizmetlerine katkı gibi birçok önemli görevi özveriyle yerine getirdiği belirtildi. Ayrıca, devletin, “verdiği sözü tutarak deprem bölgesinde yüzbinlerce konut inşa ettiğini” kaydedildi.

O zor günlerin ikinci yıl dönümünde kaybedilen vatandaşlar anıldı. “Rahmetle anıyor, Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz.” şeklinde bir mesaj iletildi. Bu duygu dolu paylaşımlar, toplumun dayanışma ruhunu pekiştiriyor.