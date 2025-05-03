Msb, Önder Özen Şehit Oldu

ŞEHİT HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama çalışmaları esnasında mayın veya el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olduğunu açıkladı.

ACILI AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın veya EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.