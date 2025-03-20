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MSB: PKK’nın Kendini Feshi Bekleniyor

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık yetkilileri, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından terör örgütünün kendini feshine ilişkin “Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır” şeklinde ifadeler kullandı.

SON DÖNEM OPERASYON BİLANÇOSU

Toplantıda, terörle mücadelede son bir haftalık sonuçlar da paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı operasyonlar yapmaya devam ediyor. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki çalışmalar sonuç verdi ve son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi. Bilgilendirmeye göre, 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 523’e ulaştı.

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