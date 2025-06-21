MSB, PKK’ya Ait Silah Ele Geçirdi

MSB AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELEN OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu gerçekleştirdiği bölgedeki bir mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından bildirilen açıklamada, bölücü terör örgütü PKK’ya ait bir mağaranın tespit edildiği ve burada ele geçirilen malzemelerin imha edildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMENİN DETAYLARI

Yapılan operasyonda imha edilen mağarada tespit edilen malzemelerin listesi ise oldukça kapsamlı. Ele geçirilenler arasında 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 bomba atar, 1 RPG-7 roketatar ve 28 mühimmatı ile 1 Doçka makineli tüfek bulunuyor. Ayrıca, 4 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve bunlara ait 126 şarjör, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet PKMS makineli tüfek, 15 keskin nişancı şarjörü ile 7 dürbün yer alıyor.

Bunların yanı sıra, 37 sevk fişeği, 2 bin 950 adet 7,62 milimetre mühimmat, 2 bin 500 adet 5,56 milimetre mühimmat, 6 adet el bombası tapası, 101 el bombası, 23 sis bombası, 22 bomba atar mühimmat, 10 göz yaşartıcı kapsül, 1500 tahrip kapsülü, 26 telsiz, 7 kilogram ANFO, 3 antitank mayını, 4 antipersonel mayını, 1 el yapımı patlayıcı, 200 metre infilaklı fitil, 1 kilogram C4 patlayıcı, 3 basma düzenek ve 200 elektrikli fünye de ele geçirilen diğer malzemeler arasında bulunuyor.