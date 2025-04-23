MSB, Şehit Berat Mecit Day’ı Duyurdu

TERÖR SALDIRISI SONUCU AĞIR YARALANMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya aracılığıyla bir paylaşım yaparak, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın durumu hakkında bilgi verdi. Yaralı asker, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, 23 Nisan 2025 tarihinde kurtarılamadı ve şehit oldu.

ACILI AİLEYE VE MİLLETE BAŞSAĞLIĞI

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı. Bu acı olay, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millet için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.