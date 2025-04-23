Haberler

MSB, Şehit Beratı Anarak Başsağlığı Diledi

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA BİR ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığını ve 23 Nisan 2025 tarihinde şehit olduğunu bildirdi.

ACILI AİLEYE VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm millet için büyük bir kayıp olarak ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

(ANKARA) – 23 Nisan, umudun ve iradenin sembolüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı mesajında çocukların geleceğe dair umutlarını ve Türkiye'nin güçlü hedeflerini ön plana çıkardı.
Haberler

Rektör Aydın, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e makamını devretti. Rektör, çocukların hayal gücünün eğitimde önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.