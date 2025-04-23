MSB, Şehit Beratı Anarak Başsağlığı Diledi

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA BİR ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığını ve 23 Nisan 2025 tarihinde şehit olduğunu bildirdi.

ACILI AİLEYE VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm millet için büyük bir kayıp olarak ifade edildi.