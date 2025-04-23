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Msb Şehit Onbaşı Day’ı Açıkladı

ŞEHİT HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunun gerçekleştirildiği bölgede Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın şehit olduğunu bildirdi. 22 Nisan 2025 tarihinde, terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan 2025 tarihinde şehit oldu.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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